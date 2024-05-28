Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, son ödeme tarihi 31 Mayıs olan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisini belediye veznesinde ödeyerek vatandaşlarla da sohbet etti.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Melikgazi Belediyesi Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin son ödeme tarihlerinin 31 Mayıs olması nedeniyle veznelerde yoğunluk yaşandığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların rahat bir şekilde ödemelerini yapabilmeleri için Melikgazi Ana Hizmet

Binasında bulunan veznelerin 08.30-19.00 aralığında ve öğle arasında da açık olacağını belirterek şunları söyledi:

“Melikgazi Belediyemizin veznesindeyiz. Hem evimizin hem de annemin evinin emlak vergisinin ödemesini yapıyoruz. Bu ay sonu biliyorsunuz Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin son ödeme tarihi. Dolayısıyla vatandaşlarımız unutmasınlar, cezaya kalmasınlar, faiz ödemesinler diye özellikle hatırlatmak istedik. Biz de gelmişken vergimizi ödüyoruz. Vergisini ödeyen bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hayırlı, bol kazanç versin. Biz de aldığımız vergilerle sizlere hizmetlerimizi en iyi şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Hayırlı olsun inşallah.” dedi.

Vatandaşların Emlak ve Çevre Vergisi ilk taksit ödemelerini Melikgazi Belediyesi veznelerine nakit veya kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi https://ebelediye.melikgazi.bel.tr adresinden de yapabileceklerini belirten Başkan Palancıoğlu, vergisini ödeyerek vatandaşlık görevini yerine getiren herkese teşekkür etti.