Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçenin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Pekyatırmacı, Tırsan Sanayi Sitesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. KONYA (İGFA) - Selçuklu’da her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye büyük önem veren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahalle ve esnaf ziyaretlerini Tırsan Sanayi Sitesi’yle sürdürdü.

İş yerlerini ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı, esnaflarla görüşerek istişarelerde bulundu, gelen istek ve önerileri dinledi.

“İLÇEMİZE YAKIŞIR ESER VE PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Göreve başladıkları günden bu yana her gün büyüyen bir azim ve sevda ile Selçuklu’ya hizmet etmenin gayretinde olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ İlçemize kazandırılan her eser ve hizmetin temelinde istişare kültürü ve ortak akıl en büyük rehberimiz oldu. Hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla ziyaret ve istişarelere büyük önem veriyor ilçemizin her mahallesini her sokağını ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. İlçemize yapılan hizmetleri anlattığımız ziyaretlerde hemşehrilerimizden gelen istek ve önerilerini dinliyor, geleceğin daha yaşanabilir bir Selçuklusu için istişarelerde bulunuyoruz. Bizleri gülen yüzleri ve sıcak muhabbetleri ile misafir eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de Selçuklumuzun kadim kültür