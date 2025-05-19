İzmir'de Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Engelsiz Kafe’de çalışan gençleri ziyaret etti.İZMİR (İGFA) -Efes Selçuk’un engel tanımayan gençlerine istihdam olanağı yaratmak, onların sosyalleşmesini sağlamak için Aralık ayında açılan Engelsiz Kafe’de çalışan gençleri ziyaret eden Başkan Sengel; “Gençlerimiz engel tanımıyor, bütün engelleri aşıyorlar. Onların engelleri aşması bizler için de büyük bir mutluluk oluyor” dedi.

Engelsiz Kafe’nin hemen yanında bulunan Engelsiz Yaşam Merkezini de ziyaret eden Başkan Sengel; “Engelsiz Kafemizde bütün servisleri engel tanımaz gençlerimiz yapıyor. Bu şekilde de meslek sahibi oluyorlar ve para kazanıyorlar. Onların toplum içerisindeki yerleri bizler için çok değerli. Engel tanımaz gençlerimiz toplumun bir parçası oldukları gibi istihdamın da bir parçası olmak ve kendilerini ifade etmek istiyorlar" dedi.

Başkan Sengel Engelsiz Kafe ziyaretinde, Efes Selçuk’un engelsiz gençlerinin yaptıkları çalışmaları inceleyerek onlarla bol bol sohbet etti.