Cumhuriyet Halk Partisi Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Emekliyi, memuru, esnafı, işçiyi, öğrenciyi, en gencinden en yaşlısına kadar toplumun her kesimini ekonomik sıkıntılarla çaresizliğin içine iten AKP hükümetinin beceriksizlikleri gün geçmiyor ki son bulsun, gün geçmiyor ki vatandaşlarımızı perişan etmesin. Ah ulen dış güçler bitirdiniz AKP’yi. Ne diye burnunuzu sokarsınız ki iktidarımızın işlerine!.

AKP hükümetinin yeteneğiyle doğurduğu, hizmet kurumlarının liyakatsizlik özelliği ülkemizin sınırlarını aştı, uluslararası platformlarda ülkemizi rezil etmeye başladı!. En fazla mülteci barındıran, en fazla son model cep telefonu kullanan, en fazla antibiyotik kullanan, en fazla gazeticilerin içeride tutulduğu memleket olma sıfatlarına, en fazla plansızlığın planlanarak yapılan elektrik kesintileri de eklendi. Ne mutlu bize ki, hiç olmazsa dünya bizi kıskanıyor!. Çalışma yapmak için turizm sezonunun gelmesini bekleyen AYDEM, yeni haftada Çine ilçemizin de aralarında bulunduğu 8 ilçe, 53 mahalle ve 335 sokakta altyapı çalışmalarından kaynaklı elektrik kesintileri yaşanacağını açıkladı. Hava sıcaklıklarının 45-50 dereceyi bulduğu bu günlerde vatandaşlarımızı adeta cezalandıran AYDEM’in liyakatsizliği, beceriksizliği nedeniyle bir kez daha klimalar, vantilatörler, buzdolapları saatlerce çalışmayacak, vatandaşlarımızın gıdaları, esnaflarımızın ürünleri bozulacak; milyonlarca liralık milli servet çöp olacak. Yaşanacak elektrik kesintileri nedeniyle içme suyu pompaları çalışmayacak, su kesintileri de yaşanacak. AKP’nin bize kazandırdığı her gün aynı stres, aynı asabiyeti azaltmak için vatandaşımız teselli için ‘’ne güzel işte elektrik faturalarımız düşük gelecek’’ demeye başlayacak şaşırmayın.

Ey AKP Aydın milletvekilleri; emekliyi, memuru, işçiyi, esnafı, vatandaşlarımızı ekonomik sıkıntılarla ezip zor durumda bıraktığınız yetmediği gibi bir de elektrik kesintisi yaparak daha da zor duruma sokuyorsunuz! Saraylarınızdan çıkın ve görün AYDEM’in iş bilmezliğini, vatandaşın halini! Ne yani, vatandaş pedal çevirerek elektrik mi üretsin istiyorsunuz. Fazlasını da şebekeye verip para kazanırlar nasıl olsa!” dedi.

Haber: Ömür Yapıcı