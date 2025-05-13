İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ankara temasları sırasında Türk –İş’e bağlı Belediye -İş Sendikası ile DİSK’e bağlı Genel -İş Sendikası’nı ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ankara’da Türk-İş’e bağlı Belediye- İş Sendikası ile DİSK’e bağlı Genel- İş sendikalarını ziyaret ederek başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Ziyarette Belediye- İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul ile görüşen Başkan Tugay, İZDOĞA şirketinde Belediye- İş ile 26 Mart 2024 tarihinde imzalanan toplu iş sözleşmesine ilişkin belediyenin uyarlama taleplerini konuştu.

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DİSK Genel İş Başkanı Remzi Çalışkan ile de bir araya gelen Başkan Tugay,  İZENERJİ ve İZELMAN’a ilişkin toplu iş sözleşmesi görüşmelerini değerlendirdi.

Kaynak: İGF