İstanbul Bakırköy Belediyesi, vatandaşların uygun fiyata kaliteli yemeğe erişebilmesi için ilçede ilk defa hayata geçirdiği “Kent Lokantası”nın açılışını gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Kent Lokantası projesinin mimarı, İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nunda katıldığı açılışta konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Bakırköy’de tencerenin herkes için eşit kaynadığı bir geleceği birlikte kuruyoruz” dedi.

Kent yoksulluğuyla mücadelede önemli bir çalışmaya imza atan Bakırköy Belediyesi, ilçenin ilk “Kent Lokantası”nı bir açılış töreniyle halkın hizmetine sundu. Cevizlik Mahallesi Beyaz Zambak Sokak’ta hayata geçirilen Kent Lokantası’nın açılışına, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun yanı sıra İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Kent Lokantası projesinin mimarı, İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu katıldı. Konuşmalarının ardından Başkan Aslan, Başkan Ovalıoğlu, Başkan Çaykara ve Dilek İmamoğlu açılış kurdelesini keserek Bakırköy Kent Lokantası’nın ilk yemeklerini vatandaşlarla beraber yedi. Cumartesi dahil olmak üzere haftanın 6 günü, günlük 500 kişiye hizmet verecek olan halkın sofrası, 4 çeşit yemeği40 TL’ye sunarak vatandaşları uygun fiyatlı ve kaliteli yemekle buluşturacak.

“BU, DAYANIŞMAYLA SUNULAN BİR HALK SOFRASIDIR”

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, halkın ihtiyacı olan her türlü hizmeti sunmaya devam edeceklerini belirterek, “Kent Lokantaları, vatandaşın en temel ihtiyacıdır. Nedir o ihtiyaç? Temiz, dengeli ve besleyici yemeklerin herkes için erişilebilir olmasıdır. Böyle bir modelin, bir yerel yönetim politikası olarak ortaya konması, çok büyük bir kazanımdır. Ne mutlu ki, İstanbul’da onlarca kent lokantamız oldu. Biz de Bakırköy’e, bu büyük dayanışma zincirine bir halka daha eklediğimiz için gerçekten çok heyecanlıyız. Bu heyecanı halkımızla, komşularımızla, öğrencilerimizle, çalışanlarımızla, emeklilerimizle, bu sofranın gerçek sahipleriyle paylaşmaktan da büyük bir gurur duyuyoruz! Biz, öğrencilerimiz, emeklilerimiz, komşularımız, esnafımız sağlıklı bir öğün yemeği rahatça yiyebilsin diye büyük bir sofra kuruyoruz. Bu, şehirde yaşayan her vatandaş için kurulan, dayanışmayla sunulan bir halk sofrasıdır. Hepimize hayırlı olsun!” diye konuştu.

“BU SOFRAYA OTURAN HER YURTTAŞIMIZA ‘SEN DEĞERLİSİN’ DİYORUZ”

Konuşmasına eşitlik ve birlik beraberlik mesajı vererek devam eden Başkan Ovalıoğlu şunları söyledi: “Biz, Bakırköy’de tencerenin herkes için eşit kaynadığı bir geleceği birlikte kuruyoruz. Biz, bu sofraya oturan her yurttaşımıza “Sen değerlisin” diyoruz. Kent Lokantamızın kapılarını açabilmesi, bu hizmetin bizlere ulaşabilmesi için birçok arkadaşımız emek verdi; kendilerine ayrıca teşekkür etmek isterim. Bugünden itibaren de bir kap sıcak yemeğin soframıza gelebilmesi arkadaşlarımızın emeğiyle olacak, hepsine “ellerinize sağlık” diyorum. Hoş geldiniz Kent Lokantası’na. Bu sofra halkın sofrası, bu sofrada herkese yer var.”

“EKREM İMAMOĞLU VİZYONU ÇOK KIYMETLİDİR”

Kent Lokantası açılışı için toplanan vatandaşlara Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’den selamlarını getirdiğini belirterek başlayan İBB Başkanvekili Aslan, “Başkanımız, her zaman desteğini arkasında hissettiği Bakırköylü komşularıma, moralinin ve sağlığının yerinde olduğunu, çok çalıştığını, İstanbul ve Türkiye için üretmeye devam ettiğini söylememi istedi” dedi. Kent Lokantalarının, İstanbul’un dört bir yanına yayılmış halkçı projelerden biri olduğunu kaydeden Aslan, “Bu işin mimarı da her zaman milletimizi düşünen, çocuklarımızdan büyüklerimize, her zaman halkın hakkı için çalışan Ekrem Başkanımızdır. Ekrem İmamoğlu vizyonu çok kıymetlidir. Çünkü o, yaptığı işlerde her zaman insan haysiyetini düşünür. Bugün, sağlıklı yemeğe 40 TL gibi bir fiyata ulaşmak hem milletimizin kesesini hem de onurunu düşünmektedir. Ekonomik krizin böylesi canımızı yaktığı bir dönemde, dışarıda oturmak artık zul iken, Kent Lokantalarımız hepimizin buluşma noktası oldu. Bakırköy Belediyemiz de bugün insan hayatına dokunan anlayışımızın sahipçisi olarak Bakırköy Kent Lokantamızı hizmeti açıyor. Bakırköy Belediye Başkanımız Doç. Dr. Ayşegül Ovaloğlu'nu ve çalışma arkadaşlarını bu önemli hizmeti ilçemize kazandırdıkları için kutluyorum. Bakırköy Kent Lokantası hemşehrilerimize hayırlı olsun. Sizlerin ve Bakırköy Belediyemizin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.