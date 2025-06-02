İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DİSK Genel İş Sendikası’nın grevi nedeniyle İzmirlilere dayanışma çağrısı yaptı. Tehditlere boyun eğmeyeceğini vurgulayan Tugay, çalışanlardan makul teklifler için sendikaya baskı yapmalarını istedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DİSK Genel İş Sendikası’nın sürdürdüğü grev süreciyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmirlilere dayanışma çağrısında bulundu. Başkan Tugay, grevin mantıklı bir gerekçesi olmadığını ve halkın günlük yaşamını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Grev sırasında belediye çalışanları ve yöneticilerin tehdit ve tacizlere maruz kaldığını belirten Başkan Tugay, “Bu baskılara boyun eğmem mümkün değil. Grev bitsin diye çaba gösteriyorum, ancak sorumsuz taleplere ‘evet’ diyemem” dedi.

Grevin hukukla ve sorumluluk bilinciyle sona ereceğini vurgulayan Başkan Tugay, İzmirlilerden çevre temizliğine özen göstermelerini ve toplu taşımada dayanışma sergilemelerini istedi.

https://twitter.com/drcemiltugay/status/1929222116596990364

ÇALIŞANLARA MESAJ: “MAKUL TEKLİFLER İÇİN ÇABA GÖSTERİN”

Belediye çalışanlarına da seslenen Başkan Cemil Tugay, grev hakkına saygılı olduğunu ancak birçok çalışanın durumdan rahatsız olduğunu bildiğini belirtti.

“Amacım, mali disiplinle kamu kaynaklarını doğru kullanan bir yönetim oluşturmak. Bu, hem İzmir’in hem sizin geleceğiniz için şart” diyen Başkan Tugay, çalışanlardan sendika yetkililerini makul teklifler sunmaya yönlendirmelerini talep etti. “Grev öyle ya da böyle bitecek" diyen Tugay, "Dayatmalarla değil, hukukla ve sorumluluğumuzla hareket edeceğiz. İzmirlilerden grev bitene kadar dayanışma bekliyorum. Çevremizi temiz tutalım, duraklarda bekleyen hemşehrilerimizle araçlarımızı paylaşalım. İzmir’in dayanışma kültürünü gösterelim” diyerek açıklamasını tamamladı.