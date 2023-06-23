Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, belediye hizmetleri ile ilgili gerçek dışı iddialarda bulunan AK Parti Kuşadası İlçe yönetimine yaptığı “Gelin çalışmalarımızı yerinde gösterelim” şeklindeki daveti yineleyerek “Sosyal medya üzerinden hizmetlerimiz ile ilgili asılsız ithamlarınızı değil, davetimize icabet edeceğiniz tarihi ve zamanı paylaşmanızı bekliyorum” dedi.

Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şöyle: “AKP İlçe Başkanına ilettiğim daveti bir kez daha hatırlatıyorum. Sayın Gökçe, sosyal medya hesabınızdan çalışmalarımız ile ilgili çarpık ithamlarda bulunmayı bırakıp davetime icabet edin. Gelin size hizmet alanlarımızı gezdireyim. Çalışmaları gözlerinizle, yerinde görün.

Hatırlatmak isteriz ki, iki belediye başkanının doğup büyüdüğü ama 50 yılda tek bir çivi dahi çakmadığı mahallelere hizmet Ömer Günel döneminde yapılıyor. Boklu Dere yokuşunun 50 yıldır çözülemeyen sorunu Ömer Günel döneminde çözülüyor. Siz daha paylaştığınız resimde çalışmaların devam ettiğini dahi göremiyorsunuz.

Orient ve Grand Pazar da alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı esnafımız gönül rahatlığı için de misafirlerini ağırlıyor. Ama Turistik Çarşı esnafı, AKP’li belediye yönetiminin kendisine reva gördüğü ve parasını da esnaftan toplayarak yaptığı ŞAP BETON’lu çarşı zeminini unutmadı. Ömer Günel döneminde Turistik Çarşı, alt ve üst yapısı tamamen yenilenmiş, peyzajı ile kentin cazibe merkezlerinden biri olmuştur.

AKP’li belediye yönetiminde dökülen şap beton parasını esnaftan alınırken, Ömer Günel döneminde esnafın cephe boyaları bile belediye tarafından yaptırılmıştır. Bizim esnafa reva gördüğümüz hizmettir. Sizin gibi şap beton değil… Kuşadası esnafına kimin neyi reva gördüğünü de Kuşadası kamuoyu çok iyi biliyor.

Sayın Gökçe sizi de haklı görüyoruz. Partiniz iktidarı döneminde Kuşadası’nda elle tutulur hiçbir hizmet yapılmadığı için, bugün Ömer Günel döneminde yapılan hizmetlerden başınız dönmüş durumda.

Sosyal medya üzerinden hizmetlerimiz ile ilgili asılsız ithamlarınızı değil, davetimize icabet edeceğiniz tarihi ve zamanı paylaşmanızı bekliyorum…”