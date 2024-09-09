Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, geçimini tarımla sağlayan vatandaşlara destek çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle tarım faaliyetlerinde kullanılan arazi yollarının düzenlenmesi için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini seferber eden Başkan Yetişkin, yaklaşan hasat sezonu öncesi zeytin üreticilerinin ulaşımını kolaylaştırmayı ve yakıttan tasarruf etmelerini hedefliyor.



Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda son olarak Kuloğullar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların tarım arazilerine erişimini iyileştirdi. Greyder gibi iş makineleri kullanarak yolların bakımını yapan ekipler, zeytin üreticilerinin hasat döneminde zorluk yaşamaması için titizlikle çalıştı. Bu çalışmalar sayesinde üreticiler, daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuştu.

Kuloğullar Mahallesi sakinleri ve zeytin üreticileri, arazilerine ulaşımı kolaylaştıran ve zeytin hasadı öncesinde büyük bir sorunu ortadan kaldıran Başkan Anıl Yetişkin’e teşekkür etti. Üreticiler, bu tür çalışmaların zeytin sektörüne önemli katkılar sunduğunu belirterek, Belediye'nin desteğinin kendileri için hayati önem taşıdığını vurguladı.