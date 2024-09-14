Kardeşköy, Ata ve Gölhisar mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Yetişkin, halkın ve esnafın ihtiyaçlarını yerinde dinledi.

Kardeşköy’de mahalle sakinleriyle buluşup talep ve önerilere kulak veren Başkan Yetişkin, daha sonra Ata Mahallesi'nde kurulan halk pazarını ziyaret etti. Başkan Anıl Yetişkin pazar esnafıyla sohbet edip sorunları yerinde tespit etti. Alışveriş yapan vatandaşlarla da konuşan Yetişkin, Efeler halkının daha huzurlu ve mutlu yaşam sürebilmeleri için belediye olarak gereken her türlü desteği vereceklerini belirtti.



Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin akşam saatlerinde ise Gölhisar Mahallesi'nde vatandaşlarla kahvehanede bir araya geldi. Yetişkin, mahalle muhtarıyla da görüşerek bölgenin ihtiyaçlarını dinledi. Vatandaşların önerilerini dikkatle not eden Başkan Yetişkin, hizmetlerin mahallelere hızlı bir şekilde ulaştırılması için tüm gücüyle çalışacaklarının altını çizdi. Vatandaşlar ise ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Anıl Yetişkin’e teşekkür etti.