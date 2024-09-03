Başkan Yetişkin ve TÜM YEREL SEN Aydın Şube Başkanı Mehmet Bozkurt buluşmada zabıta ekibiyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Zabıta personelinin şehir düzenini koruma, kamu düzeninin sağlanmasındaki kritik rolüne dikkat çeken Yetişkin, bu önemli görevi yerine getiren tüm zabıta personeline teşekkürlerini etti. Yetişkin konuşmasının devamında, zabıta ekiplerinin, belediyenin sahadaki yüzü olarak, halkla doğrudan iletişimde bulunmaları ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak için gösterdikleri gayreti övgüyle karşıladığını söyledi.



Kahvaltı sırasında konuşan Başkan Yetişkin, "Zabıtalarımız, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşaması, şehrimizin düzeninin sağlanması için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Onların fedakârlığı ve azmi, şehir yaşamının olmazsa olmazıdır. Bugüne kadar yaptığınız başarılı çalışmalar için hepinize tek tek teşekkür ediyorum" dedi.