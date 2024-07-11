SMA hastası Linda bebek için Başkan Zencirci tarafından yapılan yardım çağrısına bir destek de Germencik çarşı esnafından geldi. SMA TİP2 hastası 2 yaşındaki Linda Pekşen için aralarında para toplayan bir grup hayırsever esnaf 11.500 TL tutarındaki parayı Linda’nın Valilik Onaylı IBAN hesabına yatırarak dekontunu Başkan Zencirci’ye teslim etti. Germencikli esnaflardan Deniz Özcan, Onur Çakar ve Metin Sasarlı’nın öncülüğünde esnafların topladığı bağışın dekontunu teslim alan Başkan Zencirci yardımda bulunan tüm esnaflara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Zencirci “esnafımızın duyarlılığı ve desteği için teşekkür ederim”

SMA TIP2 hastalığıyla mücadele eden Linda bebek için yardımların sürdüğünü ifade eden Başkan Zencirci esnaflara teşekkür etti. Zencirci “Çarşı esnaflarımızdan Sn. Deniz Özcan, Sn. Onur Çakar ve Sn. Metin Sasarlı öncülüğünde SMA hastası Linda bebek için toplanan bağış sebebiyle kendilerine ve bağışta bulunan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Hayırseverlerin bu duyarlılığı sayesinde kısa sürede gerekli para toplanarak küçük yavrumuzun ihtiyacı olan ilacın temin edileceği inancındayım. Her şey Linda için.” dedi.