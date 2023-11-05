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Gazeteci Yazar Metin Özmen’in kitapları Batman'da bu yıl 6'cısı düzenlenen Kitap Fuarı'nda yoğun ilgi gördü. Fuarda üç kitabı tükenen Özmen, kitapların yeni baskıları için çalışmalara başladıklarını söyledi.BATMAN (İGFA) - İlkokulllar için değerler eğitimi kapsamında yazdığı “İyilik Yolcularına Altın Hikayeler”, Ortaokul, Lise ve Üniversite öğrencilerine yönelik yazdığı “Başarıda Arkadaş Seçimi” ve son yazdığı gıybet ve dedikodunun zararları ve somut çözüm önerilerini anlatan “Yakan Söz” kitaplarının tükendiğini belirten gazeteci yazar Metin Özmen, Batman Kitap Fuarı'ndaki ilgiden dolayı da kitapseverlere teşekkür etti.

Kitapseverlere müteşekkir olduğunu belirten Özmen, en yakın zamanda yeni baskılarla okuyucularla beraber olacaklarını söyledi.

Özmen, özellikle öğrenciler için yazdığı 'Başarıda Arkadaş Seçimi' adlı kitabın yoğun ilgiyle karşılaştığını belirterek, "Kitabımızın ikinci baskısı fuarın ilk 4 gününde tükendi. Diğer kitaplarımız da son günlerde tükendi. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda yeni baskılarla okuyucularımızla beraber olacağız” dedi.