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Batman Belediyesi, Batman Üniversitesi, Tüpraş ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin katılımıyla, “Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele için 16 Günlük Aktivizm Kampanyası” kapsamında konferans düzenledi.BATMAN (İGFA) - Lise ve üniversite öğrencileri, akademisyenler, Batman Valiliği’ne bağlı kamu çalışanlarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte, kadınlara yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğuna dikkat çekildi. Katılımcılar, çözüm önerileriyle ilgili değerlendirmelerini paylaşarak atılması gereken adımlara yönelik görüşlerini sundular.

Batman Valiliği, Türkiye’nin lider sanayi şirketi Tüpraş, Batman Belediyesi, Batman Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin katılımıyla her yıl 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar devam eden 16 Günlük Aktivizm Kampanyası kapsamında bir konferans düzenlendi.

Batman Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu’nda 30 Kasım tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte, Batman Valisi Ekrem Canalp’in eşi Dr. Ayten Canalp, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Batman Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehtap Nasıroğlu Aydın, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) HeForShe Türkiye Koordinatörü Sinem Aydın ve Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürü Çiler Teber konuşmacı olarak yer aldı.

“ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN TOPYEKÛN MÜCADELE ZORUNLUDUR”

Batman Valisi Ekrem Canalp’in eşi Dr. Ayten Canalp, konuşmasında kadına yönelik şiddetin önlenmesinin bütüncül bir farkındalık ve mücadele gerektirdiğini ifade etti.

Canalp “Kadına yönelik şiddet kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum, medya ve özel sektör gibi birçok tarafın, bir program dâhilinde, sistemli ve eşgüdümlü çalışması ile sonlanabilir. Bunun için de topyekûn ve çok taraflı mücadele zorunludur. Bu konuyla ilgili diğer önemli bir nokta da toplumda var olagelen kalıp yargıların ve olumsuz tutumların ortadan kaldırılması, şiddetin kadınların kaderi olmadığı hususunda bilinç artışının sağlanması gerekir” dedi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana Türkiye’nin tarihine imza atmış Nene Hatun, Halime Çavuş, Fatma Refet Angın, Sabiha Gökçen gibi kadın kahramanları anarak başladığı konuşmasında, “Bu toprakların, Anadolu çınarının kadınları hep en ön safta, asaletiyle, zarafetiyle, erdemiyle ve donanımıyla dimdik duracak. Ne bir adım geride ne de kimsenin gölgesinde kalmayacak!” dedi. Demir şöyle devam etti: “Gelecek nesillerimizin mimarı kadınlar için; bizi besleyip büyüten, yetiştiren, hayatı, erdemli bir yaşamı, vatan sevgisini öğreten kadınlar için hep birlikte daha refah dolu, daha erdemli bir hayat için uğraşacağız. Şiddetin her türlüsünü bu toprakların üzerinden silme mücadelesinden asla taviz vermeyeceğiz!”

Batman Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehtap Nasıroğlu Aydın, konuşmasında kadınların özellikle 18. yüzyıldan itibaren tarih boyunca insan haklarından tam olarak faydalanamadıklarını ve esasen sistematik olarak ayrımcılığa maruz kaldıklarını dile getirdi.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürü Çiler Teber, “BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) Türkiye’deki ilk imzacılarından biri olarak, Tüpraş’ta ‘Eşitlik için Enerjimiz Bitmez’ diyerek kapsayıcı, adil, insan haklarına saygılı ve emniyetli bir çalışma ortamını olmazsa olmazımız görüyoruz. Tüm rafinerilerimizde kadın mühendisler görev alıyor. Üretim sahalarımızda kadın teknisyenler ve operatörler istihdam ediyoruz. Erkek egemen görülen enerji sektöründe cesur adımlar atıyoruz, attığımız her adım bize güç veriyor” dedi.