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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, orta menzil haberleşme testinin gerçekleştirildiği anlara ilişkin videoyu paylaştı.

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar Kalkan DİHA, 41'inci uçuşundaki orta menzil haberleşme testini başarıyla tamamladı.

Kabiliyetlerini test etmeyi sürdüren Bayraktar KALKAN DİHA, Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı 41'inci uçuşundaki orta menzil haberleşme testini de başarıyla tamamladı. ANKARA (İGFA) - Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KALKAN DİHA, testlerine hız kesmeden sürdürüyor.

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