Bayraktar TB3, TCG Anadolu’da tarihi bir başarıya imza attı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) 22 Nisan 2025 tarihinde TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisine gerçekleştirdiği kalkış-iniş testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu tarihi başarının görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, 22 Nisan 2025 tarihinde TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisine kalkış-iniş testlerini başarıyla gerçekleştirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/S8X8BC9e3r— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2025

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3, kısa pistli gemilerden otonom kalkış ve iniş yapabilen dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) olma unvanını taşıyor. Saros Körfezi’nde seyreden TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirilen testlerde, TB3 dört başarılı sorti tamamladı.

Kalkış ve iniş süreçlerinde herhangi bir destek ekipmanı kullanılmazken, Baykar’ın geliştirdiği yapay zeka destekli algoritmalar sayesinde uçuşlar tam otonom olarak icra edildi. Son sorti gün batımında tamamlanarak, gece koşullarında da TB3’ün yetkinliği kanıtlandı