Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile Başkent Ankara’da bir araya geldi. Terörle mücadele, Filistin davası ve ikili iş birliği konularının masaya yatırıldığı görüşmelerde, ticaret, savunma ve enerji alanlarında yeni projeler de öne çıktı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi ve onuruna akşam yemeği verdi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Erdoğan, Pakistan ile ilişkilerin müstesna bir düzeyde olduğunu, Şerif ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları ele aldıklarını belirtti. Terörle mücadelede kararlılıklarını vurgulayan Erdoğan, Pakistan’daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi ve Pakistan’a desteklerinin süreceğini ifade etti.

Şubat ayındaki Pakistan ziyaretinde ticaret, enerji, savunma, eğitim gibi alanlarda 25 anlaşma imzalandığını hatırlatan Erdoğan, bu kararların hızla hayata geçtiğini söyledi. Yatırımların teşviki, serbest ekonomik bölgeler, savunma sanayi projeleri ve enerji alanında yeni iş birlikleri üzerinde durulduğunu aktardı. Ayrıca, Pakistan’daki üniversitelerde Türkçe eğitim için öğretim görevlisi desteği sağlanacağını belirtti.

Cumhurbaşanı Erdoğan, Türkiye ve Pakistan’ın Filistin meselesinde uyum içinde hareket ettiğini, Gazze’deki soykırıma en güçlü tepkiyi veren ülkelerden birinin Pakistan olduğunu vurguladı. Filistin davasına desteklerinin süreceğini ifade ederek, Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan arasındaki iş birliğinin güçleneceğini söyledi.

Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan’ı “halkların kalbini kazanan büyük bir lider” olarak nitelendirerek, Türkiye’nin ekonomik ve diplomatik gücünü övdü. Türk halkının doğal afetler ve jeopolitik zorluklar karşısındaki dayanıklılığına dikkat çekti.