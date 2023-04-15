Türkiye’nin en önemli sebze ve meyve üretim merkezlerinden Adana’da bulunan Vedat Dokalay Hal Kompleksi’nde fiyatlar pazar ve markete oranla düşük seyrediyor. Domatesin kilosu 6 ile 10, biber 17 ile 23, soğan 15 ile 20, patates 4 ile 10 lira aralığında alıcı buluyor. Ürünlerden nane ve maydanoz 1 lira 50 kuruş, göbek marul 5 lira, elma 10 lira, kivi 15 lira, portakal 7 lira, limon ise 4 ila 6 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Adana Kabzımallar Odası Fahri Başkanı Ali Batman, bayram öncesi fiyatlarda zam beklemediklerini belirtti. Batman, “Hallerde satışlar arz ve talebe göre dengelenir. Ürün az gelirse fiyatı yükselir, çok gelirse fiyatı düşer. Şu anda Türkiye’de konuşulan kuru soğan. Soğanın iyisi Karacabey 18-20 lira, firik soğan ise 13-16 lira arasında satılıyor. Patatesin ikinci kalitesi 4 lira, birinci kalitesiyse 8-10 lira, domates 6 lira ile 10 liradan satılıyor” diye konuştu.

“Ürün bol olsun fiyatlar düşer”

Bayram öncesi sebze ve meyveye zam gelmesini beklemediklerini anlatan Ali Batman, “Sebze ve meyveye bayram öncesi zam gelecek diye bir kural yok. Bu arz ve talebe bağlıdır. Ürün bol olursa fiyat kendiliğinden düşer. Hava şartları da fiyatları belirliyor. Hava şartları bu sene çok dengesiz seyrediyor. Bu da ürünleri etkilemektedir. Hava normalleşirse fiyatlar bayram öncesi veya bayram sonrası düşer. Yeter ki ürün bol olsun” ifadelerini kullandı.

Erik hakkında da konuşan Batman, “Şu anda erik daha hale giriş yapmadı. Korsan olarak geliyor ve satılıyor dışarıda. Erikte bollandığı zaman fiyatı düşecek” dedi.



“Denetim mekanizması çalışmıyor”

Hal ve market fiyatları arasındaki fahiş artıştan bahseden Batman, “Denetim mekanizmasının çalışması lazım. 1580 sayılı Kanun'da hallere giriş şartı vardı. Ürünler hale girecek, halden çıkışta faturayı alacak ve faturaya göre kar marjı uygulanacak. Ancak şu anda serbest piyasa olduğu için ürünü 1 liraya alıp 20 liraya satınca bile kimse bir şey demiyor. Eski sisteme dönüp kar marjı uygulansa 1 liraya aldığı malı 1 lira 30 kuruşa satması lazım. Hal ve market arasında uçurum var. Hallerde fiyat pahalanacak diye bir olay yok. Çünkü bizim burası üretim alanı. Belki tüketim alanlarında, İstanbul ve Ankara’da bu olabilir ama bizim burada fiyatın yükselmesi mümkün değil. Arz-talebe bağlı. Ürün bol geldiği zaman fiyat kendi kendine düşer. Burası borsa görevi görüyor” şeklinde konuştu.