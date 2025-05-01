Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında düzenlediği etkinliklerle aile kavramının güçlendirilmesine katkı sunmaya devam ediyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Söyleşide Sosyolog Meltem Yavaş ve Uzman Psikolojik Danışman Naim Demirel, aile içinde sağlıklı iletişimin bireylerin duygusal gelişimi üzerindeki etkilerini anlatarak, özellikle gençlerin bu süreçte üstlendiği rollerin altını çizdi.

Öğrencilere empati kurmanın, aktif dinlemenin, açık ve saygılı bir dil kullanmanın aile içi ilişkilerdeki önemini aktaran uzmanlar, iletişimde yaşanan temel sorunları ve çözüm yollarını da uygulamalı örneklerle açıkladı. Söyleşi boyunca interaktif sunumlar ve soru-cevap bölümleriyle öğrencilerin katılımı teşvik edildi.

Etkinlik sonunda konuşan yetkililer, “Aile, bireyin ilk ve en güçlü sosyal çevresidir. Gençlerimizin bu bilinçle yetişmesi, hem bireysel hem toplumsal sağlığımız açısından büyük önem taşıyor,” mesajını verdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, benzer etkinliklerin il genelindeki farklı okullarda yıl boyunca süreceğini duyurdu.