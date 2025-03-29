Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Anne Şehir Merkezi Mimoza Diyetisyeni Seval Taşkan, sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Ramazan Bayramı’nda beslenme düzeninde ani değişikliklerin sindirim sistemini zorlayabileceğine dikkat çeken Diyetisyen Taşkan, Ramazan boyunca azalan öğün sayısını bir anda artırmamak gerektiğini belirtti. Taşkan, güne hafif ve dengeli bir kahvaltıyla başlamanın sindirim sistemine yardımcı olacağını ifade ederek, “Yumurta, peynir ve yeşillik içeren bir kahvaltı günün geri kalanı için iyi bir başlangıç olur. Yanında yarım simit de tüketilebilir” dedi.

TATLI TÜKETİMİNE DİKKAT

Bayramın vazgeçilmezi olan tatlılara dikkat çeken Taşkan, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya bitter çikolata tercih edilmesini önerdi. “Tatlıyı yemekten hemen sonra değil, 1-2 saat sonra tüketmek kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı olur. Bol bol su içmeyi unutmayalım. Ödem yapmaması için kilo başına 30 ml su içmek iyi bir ölçü olabilir. Ayrıca, uyku düzenimizi toparlamak da önemli” diye konuştu.

SAĞLIKLI RUTİNLERE GERİ DÖNÜN

Yoğurt ve kefir gibi probiyotiklerin sindirimi desteklediğini belirten Taşkan, uzun süre hareketsiz kalmak yerine hafif yürüyüşler yapmanın sindirimi kolaylaştıracağını vurguladı. Bayram süresince yapılan beslenme kaçamaklarının ardından dengeli bir beslenme düzenine dönmenin önemine değinen Taşkan, “Bayramda keyifli sofraların tadını çıkarırken sağlığımızı da göz ardı etmeyelim” açıklamasını yaptı.