Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi, milletvekili adaylarını özel törenle tanıttı. BBP Milletvekili Adayı ve Aydınlı iş adamı Rıdvan Eşin de törene katılan isimler arasındaydı.

Büyük Birlik Partisi, 14 Mayıs Cuma günü yapılacak 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne katılacak milletvekili adaylarını tanıtmak üzere bugün tören düzenledi. Saat 14.00’te düzenlenen tören, Ankara Altındağ Kültür Merkezi’nde yapıldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin katıldığı törene partililerin katılımı yüksekti.

Eşin Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin: “Amacımız halkın yanında olmak"

Törene katılanlar arasında BBP Aydın milletvekili adayı Rıdvan Eşin de yer aldı. Eşin Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin, uzun bir süre AK Parti’de siyaset yaptıktan sonra Büyük Birlik Partisi’nden gelen teklifi kabul ederek milletvekili adayları arasına katılmıştı.

Aydınlı iş adamı Rıdvan Eşin, BBP’nin düzenlediği tören ile ilgili olarak kent09.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Rıdvan Eşin şunları söyledi: “Amacımız, halkın yanında olmak ve hizmet etmektir. Ben Aydın'da ikamet eden bir iş adamıyım. Vergimi de Aydın’da ödüyorum, evim de Aydın’da. Buradan hiçbir zaman kopmadım, kopmam da. Amacım Aydın halkının iradesini haktan yana kullanarak hep birlikte hizmet etmek. Allah yar ve yardımcımız olsun.”