AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ile birlikte 28. Dönem Aydın Milletvekili Adayı, ilçe ziyaretlerine devam etti. İlk ziyaretlerini Karpuzlu ile başlayan AK Parti Aydın Milletvekili Adaylarını, Karpuzlu İlçe Başkanı Akif Aydoğdu, Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez, AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri ile vatandaşlar karşıladı. Burada kısa bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, daha sonra tek tek adayları tanıttı. Buradan da Karpuzlu Belediye Binasına geçen AK Partili heyet kısa süreli ziyaretin ardından Çine’ye geçti.

AK Parti Çine İlçe Başkanlığı’nda toplanan vatandaşlar milletvekili adaylarını alkışlarla karşıladı. AK Parti Çine İlçe Başkanı Burhan Kandemir, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Tozar, ilçe teşkilatı ve yüzlerce Çineli vatandaş eşliğinde karşılanan adaylar, manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, AK Parti 28. Dönem Aydın Milletvekili Adayları Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, Mustafa Abak, Mehmet Umut Tuncer, Duygu Göğde, Murat Gün ve Mehmet Arkun katıldı. Vatandaşlar milletvekili adaylarını alkışlarla karşılarken, AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Mustafa Savaş için ‘Çine’nin gururu’ sloganları atıldı. AK Parti Çine İlçe Başkanı Burhan Kandemir kalabalığa hoş geldiniz diyerek, “Güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden dünya lideri yapacağız” dedi. AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Çine’nin seçime hazır olduğunu görüyorum diyerek, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletiyorum. En az yüzde 55 oy ile 14 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Aydın’dan kendisine güçlü bir meclis ne kadar çok vekil çıkarabilirsek, kendisine en büyük desteği Çine’den Aydın’a göndereceğiz. Dünya liderin arkasında siyaset yapmak herkese nasip olmaz o yüzden şanslı bir teşkilatız. Karşı ittifaka bakıyoruz daha cumhurbaşkanı adayı tespitinde masa da kavga ettiler. Ondan sonra pazarlık bittikten sonra cumhurbaşkanı adaylarını açıkladılar. Cumhur ittifakının böyle pazarlıkları yok bizim tek uğraşımız Türkiye Cumhuriyetinin bekası ve geleceği önemli olan. 6’lı masanın diğer ortağı HDP ile işbirliği içerisindeler. Diğer bir cumhurbaşkanı adayı var otobüste oyunla falan devlet yönetilmez” diye konuştu.

“ÇİNE HAK ETTİĞİ YERE ULAŞACAK”

Toplantıda konuşma yapan Mustafa Savaş, “Verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Yola çıkarken baba ocağıma bir borcum vardı. Çine’ye elimden geldiğince hizmet ettim. Yine hizmet etmeye devam edeceğimin sözünü veriyorum. Hep söylediğim bir şey var ‘Çine’de doğan Çine’de doyacak’ diye. Ben hep bunun hep mücadelesini verdim. Çine hak ettiği yere ulaşacak inşallah. 14 Mayıs tarihi bir seçim ben inanıyorum ki Çine, Aydın geçmişte verdiği desteği tekrarlayacak. Çine için yaptığımız yatırımlara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten tarafından Çineli vatandaşlara ayrı ayrı tanıtılan 28. Dönem Milletvekili adayları ve beraberindeki heyet, programın arından Çine’den ayrıldı.