Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzin fiyatlarına 1 lira 83 kuruşluk indirim geliyor. Yeni fiyatlar 5 Eylül'ü 6 Eylül'e bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olacak.İSTANBUL (İGFA) - Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

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Vandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe alırken, akaryakıt gruplarından benzinde 5 Eylül Perşembe'yi 6 Eylül Cuma'ya bağlayacak gece yarısından itibaren 1 lira 83 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarınca yeni fiyatların gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtilirken, motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadığı kayddildi.

Kaynak: igf