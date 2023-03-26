İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Kaymakamlığı’nın Hatay İskenderun’da kurduğu çadır kent, imzalanan protokol ile İskenderun Kaymakamlığı ve İskenderun Belediyesi’ne devredildi.İSTANBUL (İGFA) - 6 Şubat tarihinde gerçekleşen iki büyük depremin ardından Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Kaymakamlığı’nın Hatay İskenderun’da kurduğu çadır kent, İskenderun Kaymakamlığı ve İskenderun Belediyesi’ne devredildi.

Devir protokolü, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı arasında imzalandı.

Protokole göre 3 binden fazla kişiye yuva olan çadır kentin sevk ve idaresi kaymakamlık ve belediye tarafından yürütülecek.

Beylikdüzü Belediyesi’nin çadır kente desteğinin devam edeceğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Hatay İskenderun’da tam donanımlı bir çadır kenti Beylikdüzü Kaymakamlığı ile birlikte hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu alan, 3 binden fazla afetzedemize yuva oldu. Şimdi ise imzaladığımız protokol ile çadır kenti, İskenderun Kaymakamlığı ve İskenderun Belediyesi’ne devrettik. Beylikdüzü'nün bir eli hep orada olmaya devam edecek.Bu zamana kadar özveriyle çalışan, emek veren tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

ÇADIR KENTTE TÜM DETAYLAR DÜŞÜNÜLDÜ

Beylikdüzü Belediyesi, AFAD tarafından İskenderun Limanı’nın karşısında gösterilen alana 4’ü sahra çadırı olmak üzere bin 341 adet çadır ve 50 konteyner sevk etti.

Çadır kentte ayrıca; mutfak, yemekhane, yaşam konteynerleri, çocuk alanı, anaokulu, halk eğitim merkezi, sanayi tipi jeneratör, çamaşırhane, revir, akaryakıt deposu, duş konteynerleri, seyyar tuvaletler, su depoları ve 2’si engelli olmak üzere WC konteynerleri yer alıyor. Ayrıca belediye tarafından bölgeye ulaşan sahra çadırlarından birinin içerisine kurulan endüstriyel mutfak ile günlük 15 bin kişiye 3 öğün yemek verilebiliyor.