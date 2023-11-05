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Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Nar Hasat Şenliği, bayram havasında gerçekleştirildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İnhisar'daki Nar Hasat Şenliği kapsamında kadın girişim kooperatifini ve kapalı pazar yerini ziyaret eden Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Milletvekili Halil Eldemir ile birlikteki heyet vatandaşlarla da biraraya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlikte İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve etkinlik ortağı İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'ın konuşmaları sonrasında Vali Aygöl'de yaptığı konuşmada nüfusu az ama nüfuzu yüksek ilçede misafir olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Şenlik, ilçede eğitim gören öğrenciler arasında yapılan nar dizme, nar sıkma ve nar yeme yarışmaları ile devam ederken yarışmalara katılan öğrencilere yılın en güzel narının üreticisi ve en güzel nar bahçesi sahibi ile kadın çiftçilere ödülleri katılımcı protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Şenlik, bu yılın en iyi nar bahçesinde gerçekleştirilen sembolik nar hasadı ve örnek sera ziyareti ile sona erdi.