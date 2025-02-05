Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçedeki esnaflarla bir araya gelerek ziyaretlerini sürdürüyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İlçede faaliyet gösteren esnaflara yönelik ziyaretlerine devam eden Kaymakam Kahraman, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek yerel ticaretin gelişmesi için fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretler sırasında işletme sahipleriyle samimi sohbetler gerçekleştiren Kaymakam Kahraman’a esnaflar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, desteğinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Kaymakam Kahraman’a ilçe merkezindeki esnaf ziyaretinde İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul’da eşlik etti.