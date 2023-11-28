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AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca görevinden alındı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - AK Parti 6'ncı Kadın Kolları Olağan Kongre öncesi genel merkezde yapılan istişareler sonucunda Bilecik Kadın Kolları Başkanı olarak görevlendirilen Mutlu Selen Haşit üç yıllık görev süresince Bilecik ve İlçelerinde yaptığı çalışmalarla adından çokça söz edilen başkan olmuştu.

Bilecik Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit’in AK Parti Genel Merkezi tarafından görevden alınmasıyla akla AK Parti’de neler oluyor sorusu akla gelirken, Başkan Haşit Sosyal medya hesabından görevden alınması hakkında şu ifadelerde bulundu.

“Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Bilecik İl Kadın Kolları Başkanlığı görevimden 27.11.2023 tarihi itibarı ile el çektirilmiş bulunmaktayım. Alınan bu karara saygı duyuyorum. Ben Cumhurbaşkanım, AK Partim ve inandığımız hizmet anlayışı için çalışmaya devam edeceğim. Göreve geldiğim günden bugüne birlikte yol aldığım Yürütme, Yönetim, İlçe, Belde, Mahalle Başkanlarıma ve yönetimlerine, tüm kadınlarımızın ailelerine gösterdikleri özveri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca Parti teşkilatımızdaki büyüklerime, kardeşlerime ve desteklerini esirgemeyen tüm dava arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Eğer hakkım geçmişse benden yana helal olsun. Sizler de haklarınızı helal ediniz.“