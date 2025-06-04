Bilecik’te Çevre Koruma haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerine çevre bilinci aşılandı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Tesisini ziyaret eden Anaokulu öğrencileri geri dönüşüm, atık çeşitleri, ayrıştırılması, değerlendirilmesi ve çevre sağlığının korunarak gelecek nesillere aktarılması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bilecik Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in konuğu olan Mor Mavi Eğitim Kurumları anaokulu öğrencileri Başkan Tekin ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Çevrenin korunması konusunda en önemli adımlardan biri de toplumda çevre bilincinin oluşturulması dır diye ifade eden Başkan Tekin, “Geleceğimizin teminatı olan okul öncesi dönem evlatlarımızla bugün gerçekleştirilen, Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Tesisi ziyaretimizde geri dönüşüm, atık çeşitleri, ayrıştırılması, değerlendirilmesi ve çevre sağlığının korunarak nesillerimizin devamına aktarılması konusunda animasyon ve yapılan etkinliklerle aktarma fırsatı bulduk.

Küçük elleri ile gelecekleri için dikmiş oldukları fidanları hatıra ormanına dönüştürdük. Çocuklar donmamış betonlar gibidir, üzerine ne düşse iz bırakır bilinciyle geleceklerine dair fikirlerini pekiştirmesini sağladık. Bu hususta, Emeği geçen yüklenicimiz Biosun Bilecik Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre San. Tic. A.Ş. ve İlimizin Önemli Eğitim Kurumlarından Olan Mor Mavi Eğitim Kurumlarına Teşekkür Ediyorum” dedi.