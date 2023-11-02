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Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen 2. Bilim Şenliğinde stant açıldı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü 2. Bilim Şenliği faaliyetini gerçekleştirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen ve iki gün süren çalışmada, bin 85 öğrenci 186 vatandaş olmak üzere toplamda bin 271 kişiye yönelik "Dolandırıcılık, İletişim Yoluyla Dolandırıcılık, Siberay, KADES, TDP Hizmetleri ve Genel Güvenlik” konularıyla ilgili olarak bilgilendirme çalışması yapılarak 850 adet broşür dağıtımında bulundu.