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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup’ta 22 Kasım Çarşamba günü saat 19.00’da evinde ağırlayacağı FC Porto maçının hazırlıklarına başlarken mücadelenin biletleri de 20 TL’den satışa çıktı.MANİSA (İGFA) - Haydi Manisa! Lider olarak gruptan çıkmak için mücadele eden takımını yalnız bırakma! Potanın Tarzanları, FIBA Europe Cup’ta 22 Kasım Çarşamba günü saat 19.00’da Muradiye Spor Salonu’nda oynayacağı FC Porto maçının hazırlıklarına Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde başladı.

E grubunda mücadele eden yeşil-beyazlı takım, grubunda oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet aldı. Portekiz temsilcisi FC Porto’yu yenmemiz durumunda lider olarak doğrudan gruptan çıkma başarısı gösterecek yeşil-beyazlılar galibiyete kilitlendi. Maçın biletleri de satışa çıktı!

Yeşil-beyazlıların Çarşamba günü liderlik için parkeye çıkacağı maçın biletleri de satışa çıktı. Maça gelmek isteyen taraftarlar Passo.com’dan ve Mümin Özkasap Stadı’ndaki satış ofisinden biletlerini alabilirler.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Bora Çaylan ve Yönetim Kurulu Üyeleri yaptıkları toplantı sonucunda FC Porto maçının biletlerini sabit fiyatta tutma kararını aldı. Maçta her oturma kategorisinin biletleri 20 TL olarak sabit tutuldu.