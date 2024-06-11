İstanbul Anadolu yakasında faaliyet gösteren Bingöl İli İlçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (BİNYAD), Bingöllü öğrenciler için özel bir Boğaz Turu düzenledi.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - BİNYAD'ın Boğaz Turu Etkinliğinde Bingöllü Öğrenciler ve STK Temsilcileri Buluştu

Etkinlik, Üsküdar Belediyesi’ne ait Valide Sultan Gemisi’nde gerçekleştirildi. İstanbul'da yaşayan Bingöllü öğrenciler, kentte aktif olan Bingöllü sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile buluşma fırsatı yakaladı.

İstanbul’da faaliyet gösteren birçok STK’nın başkan ve yöneticileri katıldı. Bingöllü öğrencilerle yakından ilgilenen STK temsilcileri, öğrencilerin İstanbul’daki yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak için çeşitli sözler verdi.

Boğaz Turu sırasında öğrenciler, STK temsilcileriyle sohbet etme ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı buldu.

Etkinlikte konuşan BİNYAD temsilcileri, Bingöllü gençlerin eğitim hayatlarında başarılı olmaları ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını belirtti. Bingöllü STK'ların temsilcileri, öğrencilere yönelik burs ve eğitim desteği gibi konularda yeni projeler geliştirme sözü verdi. Bu tür etkinliklerin, gençlerin hem sosyal hem de akademik yaşamlarına olumlu katkılar sunduğu ifade edildi.