Nilüfer Belediyesi, her akşam farklı bir mahallede kurduğu iftar sofralarıyla kentte, Ramazan ayının birliktelik ve dayanışma geleneğini yaşatıyor. Binlerce kişinin katıldığı iftar programlarının ardından çocuklar için de ikramlar ile Hacivat-Karagöz gösterisi yapılıyor.BURSA (İGFA) - Ramazan ayının geleneklerini en güzel şekilde yaşatan Nilüfer Belediyesi, her akşam farklı mahallede iftar sofraları kuruyor. Ramazan ayının bereketi, Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurduğu iftar sofralarında paylaşılıyor. 7’den 77’ye herkesin katıldığı iftar programlarında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu yaşatılıyor. Nilüfer Belediyesi din görevlisi Mehmet Çelebi’nin duaları eşliğinde iftar saatini bekleyen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlarını açıyor. İftar yemeğinin ardından hem yetişkinlere hem de çocuklara çeşitli ikramlar yapılıyor. Çay, patlamış mısır, Osmanlı macunu gibi ikramların yapıldığı iftar programlarında, Hacivat-Karagöz ile sihirbaz gösterisi de çocuklara keyifli anlar yaşatıyor.

Nilüfer Belediyesi’nin mahalle iftarları 26 Mart Çalı, 27 Mart Kızılcıklı Pazar Alanı, 28 Mart Balkan Pazar Alanı, 29 Mart 30 Ağustos Zafer Kapalı Pazar Alanı, 30 Mart Karaman Kapalı Pazar Alanı, 1-2 Nisan İhsaniye Agora Kapalı Pazar Alanı, 3-4 Nisan Üçevler Kapalı Pazar Alanı, 5 Nisan Konak Kapalı Pazar Alanı, 6 Nisan Fethiye Kapalı Pazar Alanı, 7 Nisan Fadıllı, 8 Nisan Görükle Kapalı Pazar Alanı, 9 Nisan Gümüştepe’de verilecek.

Mahalle iftarlarının yanı sıra Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör Aşevi’nde de, Ramazan ayı boyunca her akşam iftar yemeği veriliyor.