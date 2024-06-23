Stanley Itsenegbemhe Stanley Itsenegbemhe diğer adıyla Bigsnow, BSC Records'un kurucusu ve CEO'su, uzun yıllardır girişimcilik sektörü içerisinde yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Eğlence endüstrisinde ve sanat alanında bir çok sanatçıyı destekleyerek, birçok yetenekli siyahi sanatçının dünyada ve Türkiye'de yeteneğini göstermesini sağladı.

BSC Record Co-Founderı müzisyen Paulachino ile stratejik ve zekice pazarlamalar üreterek, girişimleriyle dünyada önemli noktalarda seslerini duyurdular.

Her gün değişen ve çok riskli olan girişimcilik alanında, başkalarının hayallerini gerçekleştirmek yerine herkesin kendi hayallerini inşa etmek için çabalaması gerektiğini söyleyen Bigsnow, bu şekilde kararlı olarak ilerleyeceklerinin mesajını veriyor.

Bigsnow'un hayatını ve girişimlerini anlattığı sinematik röportaj videosuna Bigsnow sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

Instagram of Bigsnow / Stanley Itsenegbemhe

https://www.instagram.com/officialdaddysnow/