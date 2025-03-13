Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (BİSİAD), Ramazan ayının paylaşım ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla geleneksel iftar programını bu yıl Bursa LÖDER (Lösemili Çocuklar Derneği) ev sahipliğinde Rahime Gazioğlu Hasta Konukevi’nde düzenledi.BURSA (İGFA) - BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul, yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve çocuklarıyla birlikte iftar programına katılarak lösemiyle mücadele eden çocuklar için farkındalık oluşturdu.

Düzenlenen iftar programında konuşan BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul, derneğin sadece bilişim sektörünü geliştirmekle kalmayıp, toplumsal dayanışma projelerine de önem verdiğini belirterek, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, yardımlaşmanın öneminin daha iyi anlaşıldığı bir dönem olduğunu söyledi.

BİSİAD olarak, bu anlamlı günlerde sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamayı önemsediklerini belirten Doğrul, "LÖDER’in değerli çalışmaları sayesinde, lösemiyle mücadele eden çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olabilmek bizler için büyük bir mutluluk. Bu sadece bir iftar değil, aynı zamanda dayanışmanın, sevginin ve umudun paylaşımıdır" dedi.

Bursa LÖDER Yönetim Kurulu Başkanı Adalet Meral Güneş ise derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verirken, lösemiyle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekti. Program, BİSİAD ve Bursa LÖDER arasında gelecekte hayata geçirilebilecek projeler üzerine yapılan görüşmelerle devam etti.