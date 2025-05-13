Muğla'nın Bodrum ilçesinde 20. Uluslararası Uçurtma Festivali, “İçinizdeki Çocuğun Özgürlük Zamanı Geldi!” sloganıyla renkli görüntülere sahne oldu. Atatürk’ün fotoğrafı uçurtmalarla gökyüzünde süzüldü.Ali FİKRET / MUĞLA (İGFA) - Bodrum, bu yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası Uçurtma Festivali’nde renkli anlara ev sahipliği yaptı.

“İçinizdeki Çocuğun Özgürlük Zamanı Geldi!” sloganıyla gerçekleşen etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı uçurtmalar gökyüzünde dalgalandı.

Organizasyonu Miyase Karlıova üstlenirken, sunuculuğunu Serdar Karlıova yaptı. Festivale Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, eski Bakan İmren Aykut ve sunucu Seray Sever gibi isimler katıldı.

Binlerce kişinin katıldığı festivalde her yaştan katılımcı, klasik ve büyük uçurtmalarla gökyüzünü süsledi.

Gümüşlük Kemal Durmaz İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Polka, Atabarı, Koçari gibi halk oyunları ve dans gösterileriyle büyük alkış alırken, çocuklar, uçurtma yapımı ve yüz boyama atölyelerinde hem eğlendi, hem de yaratıcılıklarını sergiledi.

Bu arada Anneler Günü’ne özel Seray Sever ve Serdar Karlıova’nın söyleşisi, yurt dışı dans gösterileriyle renklendi.

Geleneksel pasta kesimi sonrası Yılın Annesi Aygül Polat’a hediye verilirken, Abdülbaki Polat’ın annesine yazdığı “Annem” şiiri duygusal anlar yaşattı. Çekilişle 6 çocuğa bisiklet dağıtılırken, yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

Festival, Bodrum’un kültürel takvimindeki yerini güçlendirdi.