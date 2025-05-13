Malatya’ya özgü endemik tür Peşmen Nevruzu, baharla birlikte çiçek açtı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, endemik türün tehlike altında olduğundan dolayı koruma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.MALATYA (İGFA) - Malatya’nın doğa mirası olan ve sadece bu bölgede yetişen endemik tür Peşmen Nevruzu (Iris peshmeniana), baharın gelmesiyle yeniden görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, bu nadir bitkinin ekosistemdeki önemine dikkat çekerek, tehlike altında olduğunu vurguladı.

KOPARILIRSA 557 BİN 212 TL CEZASI VAR!

Koparılması halinde 557 bin 212 TL idari para cezası uygulanan Peşmen Nevruzu’nun korunması için Genel Müdürlük tarafından tür eylem planı yürütüldüğünü belirten Müdür Çokçetin, doğal yaşam alanlarının korunması, Peşmen Nevruzu’na zarar verilmemesi ve biyoçeşitlilik farkındalığının artırılması çağrısında bulundu.

https://twitter.com/kadircokcetin06/status/1922190200782147877