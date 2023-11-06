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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Geçişi, Ankara istikametinde 25 Eylül tarihinde trafiğe kapatılan 23 kilometrelik yolda çalışmaların tamamlandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yolun yarın araç trafiğine açılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan Bolu Tünelinin de dahil olduğu 23 kilometrelik kesimde çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü belirterek, "Otoyolun Ankara istikametinde erişim sağlayan platformda, tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Ankara yönü tünel girişi 90 metre uzatılarak, tünelin toplam uzunluğu 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkarılmıştır" dedi.

DEPREME KARŞI ÖZEL ÖNLEM ALINDI

Bakan Uraloğlu, 3 viyadükte depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu, 5 genleşme derzi değişiminin yapıldığını belirterek, derzlerin üzerine sıvı membran ve guss asfalt uygulaması yapılarak taş mastik asfalt için hazır hale getirildiğini viyadükler arasında ağır yük şeridindeki tekerlek izi oturmalarının giderilmesi amacıyla üstyapı onarım çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Uraloğlu, orta refüjdeki beton bariyerlerin 3 kilometre boyunca yenilenerek, 9 Kasım 2023 tarihinde trafiğe açılacağını açıkladıkları yolun tüm çalışmaları tamamlayarak 7 Kasım Salı günü hizmete açılacağını kaydetti.