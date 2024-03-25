Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bolu’da Gölyüzü Kavşağı’nda incelemelerde bulunduBOLU (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu’ya ulaşım ve iletişim altyapısı için 54 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini ve 7,6 milyar liralık 14 karayolu projesine de devam ettiklerini belirterek, Bolu’nun bölünmüş yol uzunluğunu 173 kilometreden 303 kilometreye çıkardık. Bolu’nun en önemli projesi Bolu Dağı Tüneli artık günde 40-50 bin araç trafiğine ulaştığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, Bolu için en önemli projelerin başında gelen ve önceki dönemlerde “Yılan Hikayesi”ne dönen Bolu Dağı Tüneli projesinin de 2007 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde hizmete açıldığını anımsattı.

Bolu Dağı Tüneli’nin halen büyük önem taşıdığının altını çizen Uraloğlu, “Şu anda günde 40-50 bin trafik taşıyor. Artık biz gerçekten de Ankara ile İstanbul arasında alternatif ulaşımları da konuştuğumuz bir döneme geldik. Daha önce Bolu Dağı çıkışında yaşanan heyelanla ilgili de çalışmalar yaptık. Tünel portalını çelik konstrüksiyon olarak 90 metre uzattık” diye dedi.

Bolu’da mevcut devlet yolunun günlük ortalama 35 bin araç trafiğine ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, sanayi ve üniversite kavşakları arasında yaklaşık 14 kilometrelik bölümü konuştuklarını belirterek, "Bu 14 kilometrelik kesimde 12 tane kavşak var 8’i sinyalize kavşak. Bunların 14 kilometrelik bölümü gerçekten zor geçilir kılıyor. Şu anda da 4 tane acil düzeltilmesi gereken kavşak tespit ettik. Bütüncül bakıyoruz. 14 kilometrelik kesimde proje çalışmasına başladık. En acil kesimden yapımına başlayacağız. En acil şu anda Gölyüzü Kavşağı olarak görünüyor. Bir program dahilinde hızla bu projeyi tamamlayarak Bolu şehir geçini ve E5 karayolunu rahatlatmış olacağız" diye konuştu.