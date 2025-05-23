Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat’ı 'çağın dervişi' olarak tanımlayarak tutukluluğunu eleştirdi. Kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği vurgulandığı sempozyumda, Yeşilova Höyüğü’nün 8 bin 500 yıllık geçmişi öne çıkarıldı.İZMİR (İGFA) - Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat’ın Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Bornova Tarih ve Kültür Sempozyumu’nun açılış oturumuna katılması planlanmıştı. Ancak İBB’ye yapılan operasyonlar nedeniyle ev hapsinde tutuklu bulunan Polat sempozyum gününe kadar serbest bırakılmayınca, sempozyum Polat’ın boş koltuğuyla başladı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaptığı açılış konuşmasında Dr. Mahir Polat’ı “çağının dervişi” olarak tanımlayarak, “Kültürel mirasın korunması konusunda Türkiye’ye büyük katkılar sunan bir bilim ve kültür insanı. Sağlık problemleri nedeniyle Silivri’de bir zindan yerine ev hapsinde tutuklu yargılanıyor. Türkiye’yi tutuklu gazeteciler ve siyasetçiler ülkesi haline getirmek isteyenlere karşı mücadele eden birileri var. Ben gelecekte, ‘Direndiler ve kazandılar’ diye tarif edilen bir Türkiye’nin hayalini kuruyorum” dedi.

Sempozyum, ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenler, kültürel miras uzmanları ve kent yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, Homeros Vadisi, Roma Antik Tiyatrosu ve Agora kazıları gibi projeleri anlatarak, “İzmir merkezi hükümetten destek almasa da kendi dinamikleriyle tarihini korumayı başardı” dedi. Prof. Dr. Velibeyoğlu ise “Desteklerin en önemli yönü sürekliliktir” diyerek katıldı.

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ’NDE 8500 YILLIK TARİH

Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, İzmir’in tarihini 5000 yıldan 8500 yıla çıkaran çalışmaları anlattı. Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ise belediye başkanlığı döneminde Yeşilova Höyüğü’ne kurulan ödüllü ziyaretçi merkezinin önemini hatırlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç ise açılışta “Kent yöneticileri olarak devraldığımız mirası bozulmadan geleceğe aktarmak en temel görevimiz” şeklinde konuştu.