İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde terör örgütüne düzenlenen BOZDOĞAN-30 operasyonlarında 147 örgüt üyesinin yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) -  İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Jandarma tarafından 19, Emniyet tarafından 15 il olmak üzere toplamda 34 ilde bölücü terör örgütüne düzenlenen BOZDOĞAN-30 operasyonuyla ilgili bilgi paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 147 terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı. 

Irak ve Suriye'de 3 terörist etkisiz halde Irak ve Suriye'de 3 terörist etkisiz halde

Operasyonlarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, plastik el bombası ve dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuluduğunu duyuran Bakan Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden jandarmamız ve polisimizle operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1784455550505230513