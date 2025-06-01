İstanbul’un en büyük kalıcı açıkhava sahnesi olan BtcTurk Vadi Açıkhava, yaz sezonuna alternatif müziğin en sevilen gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut konseriyle güçlü bir başlangıç yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Atlantis Yapım organizasyonu, SM Production ve Turuncu Partners iş birliğiyle gerçekleşen sezon açılışı, dinleyicilere festival tadında unutulmaz bir gece yaşattı.

Geçmişten bugüne hit olmuş şarkılarını binlerce hayranıyla hep bir ağızdan söyleyen Dolu Kadehi Ters Tut, sahnedeki yüksek enerjisiyle BtcTurk Vadi Açıkhava’yı adeta salladı. Yaklaşık iki buçuk saat süren konserde müzikseverler dans ederek şarkılara eşlik etti, grubun sahne performansına hayran kaldı. Konser sonunda seyircilerin yoğun tezahüratlarıyla yeniden sahneye çıkan grup, geceye ikinci kez enerji patlaması yaşattı.

BtcTurk’un kültür ve sanat alanındaki sponsorlukları kapsamında isim sponsoru olduğu BtcTurk Vadi Açıkhava, bu yaz da konserden tiyatroya, stand-up’tan özel gösterimlere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam edecek. Sezonun bu coşkulu açılış konseri, dopdolu geçecek bir yazın habercisi oldu.

Yaz boyunca sahnede; Armağan Çağlayan’ın ustası Seyfi Dursunoğlu’na saygı duruşu niteliğindeki “Seyfi Bey” adlı tiyatro oyununun İstanbul’daki ilk açıkhava gösterimi yer alacak. Ayrıca Ziynet Sali, Athena, Madrigal, Buray gibi Türk müzik dünyasının sevilen isimleri, Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda BtcTurk Vadi Açıkhava sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Sanatla dolu bu yaz boyunca İstanbulluları birbirinden değerli performanslar ve unutulmaz anlar bekliyor!