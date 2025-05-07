Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 3,7 milyarTL’lik yatırımın ardından, 2025 yılı için yatırım hedefini önemli ölçüde artırarak 6,3 milyar TL’ye çıkardı. Şirket kapsamlı yatırım planıyla enerji altyapısını daha güvenilir ve dayanıklı hale getirmeyi, sistem güvenliğini artırmayı ve hızla büyüyen enerji talebini karşılamayı hedefliyor.BURSA (İGFA) - Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti sağlayan UEDAŞ, 2025 yılı için toplamda 6,3 milyar TL’lik yatırım hedefliyor.

Bu yatırımın 5,5 milyar TL’si şebeke yatırımlarına, 800 milyon TL’si ise diğer geliştirme projelerine ayrılacak.

Şirket, 2025 yılına yönelik olarak, özellikle gelişen ve yeni yerleşim alanlarındaki enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yatırımlarını sürdürecek. 2024 yılında 14.1GWh enerji dağıtımı sağlayan UEDAŞ, 2025’te enerji altyapısını daha da güçlendirerek kesintisiz ve güvenilir elektrik arzını artırmayı, şebeke modernizasyonuyla hizmet kalitesini yükseltmeyi ve sürdürülebilir enerji çözümlerine daha fazla yatırım yapmayı hedefliyor.

KAPSAMLI YATIRIMLARLA BÖLGEMİZİN ENERJİ TALEBİNİ KESİNTİSİZ SAĞLAYACAĞIZ

2025 yılı yatırımlarına dair açıklamalarda bulunanUEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, “UEDAŞ olarak, sahada 3 bine yakın personelimizle, bölgedeki artan enerji taleplerine karşı kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz.Hizmet bölgemiz olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da gelişen sanayi ve artan nüfusla birlikte, her yıl enerji ihtiyacının da arttığını gözlemliyoruz. 2024 yılında bölgede 14.1GWh enerji dağıtımı gerçekleştirdik. 2025 yılı itibariyle, enerji talebinin Türkiye ortalamasının biraz üzerinde bir artış göstermesini bekliyoruz. Önceliğimiz yeni oluşan ve hızla gelişen bölgelerin enerji ihtiyacını karşılamak olacak. Bu amaç doğrultusunda13 binin üzerinde trafo sayımızı artırarak ve mevcut hatlarımızı güçlendirerek, bölgedeki enerji altyapısını daha güvenli hale getireceğiz” dedi.

Güney Marmara Bölgesi’nin ihtiyaçlarına cevap veren çalışmalar yürüttüklerine değinen Gençoğlu, “Enerji hatlarımızı güçlendirmek ve kapasitesini artırmak için 48 bin kilometreyi aşkın enerji hattında önemli iyileştirmeler yapacağız. Ayrıca, hızlanan kentsel dönüşüm projelerinin getirdiği ek talepleri karşılamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm bu yatırımlar, mevcut şebekeyi güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda daha güvenli ve sürdürülebilir bir enerji dağıtımının önünü açacak” ifadelerini kullandı.