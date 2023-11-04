Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), üyelerini dünyanın en prestijli fuarlarına taşımayı sürdürüyor. Bursa iş dünyası temsilcileri, ABD’nin Las Vegas kentinde, otomotiv sektöründe 40’ı aşkın ülkeden 2 bin 500 firmanın stant açtığı AAPEX Fuarı’nı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Las Vegas’ta düzenlenen AAPEX (Automotive Aftermarket Expo), otomobil parçaları ve teknoloji tedarikçileri, distribütörleri ve perakendecilerinden oluşan 126 binden fazla iş profesyonelini bir araya getirdi. Katılımcıların yeni ürünleri, teknolojileri ve sektördeki yenilikleri yakından inceleme fırsatı bulduğu fuarda bin 200’ü aşkın ürün kategorisini temsil eden 4 binden fazla stant açıldı. Fuarda Türkiye’den de yaklaşık 40 firma açtıkları stantlarda ürünlerini sergileme fırsatı buldu. Türkiye’de otomotiv sektörünün öncü şehirleri arasında bulunan Bursa ise BTSO’nun öncülüğünde 45 kişilik ekiple fuarda yer aldı. BTSO’nun Ticaret Bakanlığı destekleriyle hayata geçirdiği Otomotiv Yan Sanayi UR-GE projesi ile Oda’nın iştiraki olarak faaliyetlerini tüm hızıyla sürdüren Küresel Fuar Acentesi’nin KOSGEB destekli organizasyonunda, fuara katılan Bursa iş dünyası temsilcileri, küresel pazarı domine eden üreticiler ve tedarikçilerle bir araya geldi.

BTSO Meclis Üyesi Yusuf Ertan, dünyadaki 1,5 milyar aracın yollarda kalmasını sağlayan en yeni ürün, hizmet ve teknolojilerin AAPEX kapsamında sergilendiğini söyledi. Fuara 110’dan fazla ülkenin katıldığına işaret eden Yusuf Ertan, “Bursa, ülkemizde otomotiv endüstrisinin lider şehirleri arasında bulunuyor. Fuara katılan sektör temsilcilerimiz, dünyanın dört bir yanındaki üreticiler ve tedarikçilerle bir araya gelirken, yeni işbirlikleri ve sektördeki yenilikleri yakından incelemek için de fırsat buluyor. Odamıza ve BTSO Yönetim Kurulumuza iş dünyamıza sundukları destekler için teşekkür ediyorum.” dedi.

Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi - BASDEC Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Onan, fuarın sektörde dünyanın en önemli buluşmaları arasında bulunduğunu söyledi. BTSO’nun ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ vizyonuyla tüm sektörleri harekete geçirdiğini belirten Faruk Onan, “Otomotiv sektör temsilcilerimiz dünyanın en büyük pazarlarından birinde sektördeki yenilikleri yakından inceliyor. Buradaki etkinliklerin ve yapılan görüşmelerin firmalarımıza büyük katkı sağladığına inanıyorum. Yaptığı örnek çalışmalarla adından söz ettiren BTSO’nun projelerinin yakından takip edilmesini tavsiye ediyorum.” dedi.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, AAPEX’e önceki yıllarda da katıldıklarını belirterek, “Birlikte çalıştığımız firmalar da bu fuarda katılımcı olarak yer alıyor. Her yıl olmasa da iki yılda bir, katılımcı ve ziyaretçi olarak yer aldığımız bu fuar, iş dünyamıza önemli katkılar sağlıyor. Destekleri için BTSO’ya teşekkürlerimi sunuyorum.”

Parladı Metal firmasını temsilen fuara katılan Mehmet Parladı, BTSO’nun düzenlediği fuara ziyaretçi olarak katıldıklarını belirterek, “Burada sac verdiğimiz firmaların da stantları var. Hem bu firmalarımıza destek vermek hem de sektördeki yenilikleri yakından görmek için buradayız. Destekleri için Odamıza teşekkür ederim.” diye konuştu. ES Otomasyon firması adına fuarda yer alan Emre Bahtiyar, özellikle otomotiv sektöründe test makinaları başta olmak üzerine otomosyon sistemleri kurduklarını söyledi. BTSO öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren Otomotiv Yan Sanayi UR-GE projesi kapsamında ilk kez AAPEX’e katıldıklarını belirten Emre Bahtiyar, “Fuarda birçok firmayı görme şansı yakaladık. Yaptığımız sistemleri ilerleyen dönemde Amerika pazarına da satabilmemiz adına son derece faydalı bir fuar oldu.” ifadelerini kullandı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, otomotiv tedarik sanayi fuarı olan AAPEX’e üçüncü kez katıldıklarını söyledi. Fuara, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde milli katılım düzenledikleri belirten Sabuncu, 30 firmayla 600 metrekarelik alanda stant açtıklarını ifade etti. Orhan Sabuncu, “Bu fuara katılan firmalar, sadece Amerika Birleşik Devletleri’ne değil, bütün Amerika kıtasına hitap etmiş oluyor. Stant açan firmalarımız fuardan oldukça memnun. Burada büyük bir pazar var. Önümüzdeki yıllarda daha fazla metrekarelerle fuarda yer almayı hedefliyoruz.” diye konuştu. BTSO’nun Türkiye’nin ihracat odaklı hedeflerinde öncü bir kurum olduğuna dikkat çeken Sabuncu, “BTSO, Las Vegas’a düzenlediği etkinlikle yine çok önemli bir etkinliğe imza attı. Firmalarımız, buradan oldukça verimli bilgiler ve iş bağlantılarıyla dönecektir.” dedi.

Öte yandan BTSO üyeleri, fuar ziyareti kapsamında Türkiye’nin Los Angeles Ticaret Ataşesi Ali Dolu’yla da bir araya geldi.

