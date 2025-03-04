BUFSAD Kadın Fotoğraf Grubu 'BİZ' in oluşturduğu 'KATMAN' fotoğraf gösterisi ülkenin en prestijli fotoğraf yarışmalarından 19. SAMİ GÜNER KUPASI 1. tur elemesini geçti.BURSA (İGFA) - Turu geçmenin haklı gururunu yaşayan grup kupanın diğer etaplarında da birlikte çalışma kararı alarak kupa yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Değişik meslek gruplarından oluşan 17 kadın fotoğrafçı,kadın dayanışmasının varolduğu her yerde yaşamın anlamını güzelleştiriyor.

Beş yıl önce yola çıkan ‘BİZ’ Kadın Fotoğrafçı grubunun inancı, üretkenliği ve dayanışması yıldan yıla gelişerek çıtayı daha yükseğe taşıyacak görünüyor.