Bursa Bilecikliler Derneği Başkanı Erdoğan Mısırlı ve dernek yönetim kurulu üyeleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti.Pazaryeri Gündem / BURSA ı(İGFA) - Bursa Bilecikliler Derneği Başkanı Erdoğan Mısırlı ve yönetim kurulu üyeleri Mustafa Türk, Rıdvan Can, Nihat Alkan, Nail Aksoy, İsmail Korkut ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Görüşmede Bursa ile Bilecik illerinde yapılabilecek sosyo – ekonomik çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Görüşmede Bu yönde yapılacak çalışmalar ve atılacak adımlar ele aldı.

Bursa Bilecikliler Derneği adına konuşan Başkan Erdoğan Mısırlı, Başkan Bozbey’in Bursa'da derneklere, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek kuruluşları gibi tüm sivil toplum oluşumlarına önem verdiği ve onlarla daima iş birliği içinde olduğunu hatırlatarak "Bizler de Bursa'da kırk bini aşkın Bilecikliyi temsil eden Bursa Bilecikliler Derneği olarak Sayın Başkan Bozbey ile uyumlu bir çalışma içinde olacağız. Dernek olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza güvenimiz tamdır" dedi.

Bursa Bilecikliler Dernek Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyaret kapsamında, Bilecik’in ilçesi Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde el işçiliği ile üretilen, Kınık köyü toprak kahve takımı Dernek Başkanı Erdoğan Mısırlı tarafından günün anısına Başkan Bozbey’e takdim edildi.