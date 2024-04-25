Muğla’da gerçekleştirilen Durgunsu Kano Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bahar Kupası Yarışları’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları yine başarılı sonuçlara imza attı. Köyceğiz’de düzenlenen yarışlarda 13 ilden 31 kulüp ve 230 sporcu mücadele ederken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kanocuları 2 altın, 8 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 12 madalya kazanırken, 1 de kupayı müzesine götürdü.MUĞLA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcular 2 gün süren organizasyonda 200 ve 500 metre mesafe yarışlarında ter dökerken, ilk gün yarışlarını 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladılar. İkinci gün ise 1 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kanocuları, organizasyon sonunda da takım halinde üçüncülük kupasının sahibi oldu. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kanocuları yarışlarda yüksek performanslarıyla göz doldururken, kulübün 3 sporcusu da Milli Takım’a girmeyi başardı.