Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen Kariyer Fuarı’nda ‘Bursa İş Ofisi’ ile yerini alarak gençlere kariyer yolculuklarında rehberlik ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kariyer Fuarı, gençlerden yoğun ilgi gördü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de Bursa İş Ofisi olarak fuarda yerini aldı.

Gençlerin mesleki gelişimine katkı sağlayan ve profesyonel iş hayatına hazırlanmalarına fırsat sunan fuar, yerel ve ulusal düzeydeki iş ve staj fırsatlarını öğrencilere tanıtmayı amaçlıyor. Bursa İş Ofisi standına uğrayarak bilgi alan gençler, hem yerel iş fırsatlarına hem de ulusal çapta kariyer olanaklarına dair bilgilere erişim sağladı.

Bursa İş Ofisi kariyer danışmanları, fuar boyunca öğrencilerle birebir görüşmeler yaparak; iş başvuruları, özgeçmiş hazırlama teknikleri, mülakat becerileri, yerel ve ulusal iş fırsatlarına erişim yolları gibi konularda bilgiler sundu. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan istihdam destekleri, kariyer danışmanlık hizmetleri ve gençlere yönelik projeler anlatılarak, öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmalarına rehberlik edildi.