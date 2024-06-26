Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından madde bağımlılığıyla mücadele amacıyla kurulan Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), farkındalığı artırma çalışmalarına devam ediyor.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren GADEM, toplumda bağımlılıkla etkin mücadelenin sürdürülebilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında kentin en yoğun noktalarından Kent Meydanı’na stant kuruldu. Farkındalığın arttırılması amacıyla Bursalılara mücadele konusunda yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme broşürlerinin de dağıtıldığı stantta, özellikle gençler için büyük bir tehlike olan bağımlılık konusuna dikkat çekildi. Kent Meydanı’nda kurulan standı ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, yetkililerden bilgi alarak vatandaşlarla sohbet etti. GADEM’in toplum yararına önemli çalışmalar yaptığını söyleyen Direkçi, bağımlı bireyin tekrar eski sağlığına kavuşması için büyük mücadeleler verildiğini anlattı. Bağımlılığın çok küçük yaşlara kadar düştüğünü dile getiren Direkçi, “Gençlerimizi zararlı maddelerden uzak tutmalıyız. Bataklığı bizlerin kurutması lazım. Mücadelede en önemli görev bireyin kendisine ve ailelere düşüyor. Çocuklarımızı yakından takip etmeli ve onlarla sürekli iletişim kurmalıyız. Okullarda öğretmenler, iş hayatında insanlar etrafını iyi gözlemlemelidir. Bu konuda emniyet teşkilatımız da önemli çalışmalar yapmaktadır. Zararlı maddelere kolay ulaşılmasını ortadan kaldırmalıyız. Gençler illa bağımlı olacaksa ailesine, eşine, çocuklarına, işine, şehrine, vatanına bağımlı olmalıdır” dedi.

Kaynak: igf