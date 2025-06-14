Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren haşere ve sinek gibi canlılara karşı mücadele çalışmalarını havada drone, suda amfibik araç, karada yaya ve motorize ekiplerle hız kesmeden sürüyor.BURSA (İGFA) - Daha sağlıklı bir çevre için ‘Temiz hava, temiz su ve temiz toprak’ prensibiyle kente dair projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı etkileyen unsurlarla mücadele çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle yaz sezonunda önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinekle mücadele çalışmaları, toplam 244 personel, 90 araç ve 366 ekipmanla 17 ilçede yürütülüyor.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ve Tarım Peyzaj AŞ iş birliği ile yapılan işlemler kapsamında yaklaşık 2 milyon 340 bin metrekarelik alanda belirlenen 190 bin üreme noktasında periyodik olarak ilaçlanıyor. Sivrisinek ve karasinek larva ilaçlaması, kalıcı etkili karasinek mücadelesi, hamamböceği ve kemirgen ilaçlamaları, gündüz saatlerinde 62, akşam saatlerinde ise 50 araçla yapılıyor. Gece saatlerinde de ekipler, yeşil alanlarda 13 araçla ilaçlama işlemlerini sürdürüyor.

Sıcaklıkların artmasıyla insan sağlığını tehdit eden haşerelere karşı ilaçlama işlemlerinin 17 ilçede aralıksız sürdürüldüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gündüz ve akşam saatlerinde ekiplerin belirlenen bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdığını söyledi. Su birikintilerinin haşerelerin üremesinde önemli rol oynadığını ifade eden Başkan Bozbey, ilaçlamanın yanında vatandaşların da su birikintisi oluşmasını önleyerek çalışmalara yardımcı olabileceğini dile getirdi. Tarım Peyzaj AŞ bünyesindeki ilaçlama filosunu her geçen gün daha da güçlendirdiklerini hatırlatan Başkan Bozbey, Bursalılardan gelen ilaçlama taleplerini etkili bir şekilde karşıladıklarını ve karşılamaya devam edeceklerini söyledi.