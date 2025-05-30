Bursa Emniyet Spor Kulübü’nün U15, U16, U17 ve U18 futbol takımları, 2024-2025 sezonunda 74 sporcuyla mücadele ederek bir üçüncülük, iki dördüncülük ve bir beşincilik elde etti.BURSA (İGFA) - Bursa Emniyet Spor Kulübü Futbol Şubesi, 2024-2025 sezonunu başarılı bir performansla tamamladı.

U15, U16, U17 ve U18 kategorilerinde toplam 74 lisanslı sporcuyla mücadele eden takımlar, gruplarında oynadıkları müsabakalar sonucunda dikkat çekici sonuçlar aldı.

Kulüp, sezonu bir üçüncülük, iki dördüncülük ve bir beşincilikle kapatarak genç sporcularının yeteneklerini sergiledi.

Bursa Emniyet Spor Kulubü Futbol Şubesi sporcularımız 2024-2025 sezonunu başarıyla tamamladı.U15, U16, U17 ve U18 kategorilerinde toplam 74 lisanslı sporcu ile mücadele eden takımlarımız gruplarında gerçekleştirdikleri müsabakalar neticesinde bir üçüncülük, iki dördüncülük ve… pic.twitter.com/lhoTRRWrKW— Bursa Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetBursa) May 30, 2025

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya üzerinden videolu paylaşımıyla duyurduğu başarılarla ilgili genç futbolculara yeni sezonda başarılar dilenirken, gelecek dönemde de aynı kararlılıkla çalışacağı vurgulandı.